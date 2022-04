Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Manifestazione di interesse con richiesta di preventivo

(Visso, 08 Apr 22) Avviso pubblico di manifestazione di interesse con contestuale richiesta di preventivi per l'affidamento ai sensi dell'articolo 36 c. 2 lett. a., del D.Lgs n. 50/2016, per il servizio naturalistico per l'attuazione del progetto WOLFNExT "Parchi a sistema per il futuro del Lupo in Italia" (2022-2024) - Direttiva biodiversità n. 6372/2021.

Data pubblicazione: 07 aprile 2022

Data termine presentazione manifestazione: 27 aprile 2022

Data termine richiesta chiarimenti: entro le ore 11.00 del 22 aprile 2022

Tutte le info e i documenti allegati sono riportati nel sito ufficiale del Parco al seguente indirizzo:

http://www.sibillini.net/attivita/avvisiEPubblicazioni/bandi/index.php

Scadenza 27/04/2022