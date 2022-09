Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Sabato 24 Settembre 2022

Una bella avventura che inizia dal Belvedere di Pian Dell'Arco, Ussita (MC), ci si incammina verso il famigerato Passo Cattivo e la montagna di Vallinfante. Leggende sul famigerato Passo Cattivo, panorami a 360° dalla Valnerina a Castelluccio di Norcia, la misteriosa Gola dell'Infernaccio e non solo… un'occasione per vivere emozioni diverse in un'unica escursione.

Ritrovo: Ussita - Ore 08:30 Piazza dei Cavallari di Ussita (MC). N.b. Obbligatoria la prenotazione

Quota di partecipazione: 15,00 € - Riduzione: 10

Tempo di percorrenza: 3 h,30'/ 4 h (soste escluse) - Andata e Ritorno

Lunghezza: 12 km

Salita: 490 mt

Note: ABBIGLIAMENTO OBBLIGATORIO: Scarponcini da trekking, giacca a vento / k-way, cappellino, crema solare, occhiali da sole, pranzo al sacco.

Guida: Ribichini Gessica

telefono: 3393585968 mobile: 3393585968

email: info@appenninoemozioni.it

sito_web: https://www.appenninoemozioni.it