Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Ammirare la bellezza dei Piani di Ragnolo con i colori del crepuscolo che dipingono tutto ciò che ti circonda

Giovedì 8 Dicembre 2022

Tra Infiniti panorami che puntano verso l'orizzonte dal Mare Adriatico fino alla montagna con una delle più belle terrazze panoramiche che sovrastano Sarnano e le sue frazioni. Un tramonto che sicuramente lascia spazio alle emozioni per poi il sole tramontare ed essere illuminati dalla luce di una luna piena che illuminerà i tuoi passi nella notte. N.B. Dopo l'escursione, per chi desidera, possibilità di andare a Pintura di Bolognola ad ammirare l'accensione dell'albero di Natale per le festività Natalizie.

Ritrovo: San Ginesio - Ore 14:30 - Valico di Santa Maria Maddalena - Sassotetto (MC)

Quota di partecipazione: 15,00 € - Riduzione: 10

Tempo di percorrenza: 2 h,30'/3 h (soste escluse) - Anello

Lunghezza: 7 km

Salita: 250 mt

Note: ABBIGLIAMENTO OBBLIGATORIO: Scarponcini da trekking, giacca a vento/k-way, cappellino, torcia frontale, merenda al sacco. NOTA BENE: Qualora si presentassero condizioni atmosferiche o di sicurezza sfavorevoli, la guida escursionistica ha la facoltà di modificare, rinviare od annullare l'escursione in qualsiasi momento. L'escursione verrà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.

Guida: Ribichini Gessica

telefono: 3393585968 mobile: 3393585968

email: info@appenninoemozioni.it

sito_web: https://www.appenninoemozioni.it