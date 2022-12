Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Domenica 11 Dicembre 2022

Un'escursione ad anello tra Montemonaco e Montefortino alle pendici del Monte Zampa tra le vecchie strade usate nel passato. Un anello che offre un bel mix di emozioni tra panorami, paesaggi delle alte vette, leggende (e non solo) che si racchiudono in questi 12 Km. Non farti spaventare dalla lunghezza, ma andremo a passo lento a scoprire la storia dei Guardiani della Sibilla, a ripercorrere le vecchie strade dei pastori, boschi e paesaggi rurali che in ogni stagione cambiano con colori e sfumature sempre diversi e affascinanti.

Ritrovo: Montemonaco - Ore 09:00 - Montemonaco (AP) N.B. Obbligatoria la prenotazione.

Quota di partecipazione: 15,00 € - Riduzione: 10

Tempo di percorrenza: 3 h,30'/ 4 h (soste escluse) - Anello

Lunghezza: 12 km

Salita: 420 mt

Note: ABBIGLIAMENTO OBBLIGATORIO: Scarponcini da trekking, giacca a vento / k-way, cappellino, crema solare, occhiali da sole, pranzo al sacco.

Guida: Ribichini Gessica

telefono: 3393585968 mobile: 3393585968

email: info@appenninoemozioni.it

sito_web: https://www.appenninoemozioni.it