Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Domenica 8 Gennaio 2023

Da Castelluccio di Norcia (PG), in un anello dalle vesti invernali che ti farà ammirare le cime intorno innevate alla scoperta di ambienti panoramici e innevati. Castelluccio di Norcia con le sue storie e battaglie. I Monti Sibillini con le loro leggende, i suoi panorami avvolti nel manto invernale e da cui potrai godere panorami a 360°. Un esperienza ricca e che potrai raccontare ai tuoi amici in un luogo magico per natura.

NOTA BENE: In caso di neve, escursione con le ciaspole sullo stesso itinerario! In questo caso, l'escursione diventa difficoltà EAI (Escursione in Ambiente Innevato) (Possibilità di Noleggio ciaspole € 7 a persona)

Ritrovo: Norcia - Ore 09:00 - Castelluccio di Norcia (PG) N.B. Obbligatoria la prenotazione

Quota di partecipazione: 15,00 € - Riduzione: 10

Tempo di percorrenza: 2 h,30'/3 h (soste escluse) - Anello

Lunghezza: 8 km

Salita: 300 mt

Note: ABBIGLIAMENTO OBBLIGATORIO: Scarponcini da trekking, giacca a vento/k-way, cappellino, crema solare, occhiali da sole, pranzo al sacco. NOTA BENE: Qualora si presentassero condizioni atmosferiche o di sicurezza sfavorevoli, la guida escursionistica ha la facoltà di modificare, rinviare od annullare l'escursione in qualsiasi momento. L'escursione verrà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.

Guida: Ribichini Gessica

telefono: 3393585968 mobile: 3393585968

email: info@appenninoemozioni.it

sito_web: https://www.appenninoemozioni.it