Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Domenica 18 Dicembre 2022

L'Appennino, ricco di luoghi abbandonati, antiche borgate che un tempo erano vita, commercio, persone e storie. Oggi alcuni di questi borghi sono ruderi o vecchi muri diroccati ai limiti del bosco dove la natura si sta poco a poco riprendendo i suoi spazi. Un'esperienza volta a scoprire vecchi sentieri che ad oggi sono poco frequentati per riscoprire la storia di un vecchio mondo che ancora racconta con i suoi resti. La nostra storia inizia da Uscerno di Montegallo (AP) alla scoperta di un anello ricco di elementi misti tra bosco, antiche borgate tra i territori di Comunanza e Montegallo. Non mancheranno incredibili panorami sulla catena dei Monti Sibillini e non solo!! Non vi raccontiamo cosa vedremo... ma ve lo mostreremo!

Ritrovo: Montegallo - Ore 09:00 - Uscerno di Montegallo (Ap)

Quota di partecipazione: 15,00 € - Riduzione: 10

Tempo di percorrenza: 3 h/ 3 h,30' (soste escluse) - Anello

Lunghezza: 8 km

Salita: 400 mt

Note: ABBIGLIAMENTO OBBLIGATORIO: Scarponcini da trekking, giacca a vento/k-way, cappellino, crema solare, occhiali da sole, pranzo al sacco.

Guida: Ribichini Gessica

telefono: 3393585968 mobile: 3393585968

email: info@appenninoemozioni.it

sito_web: https://www.appenninoemozioni.it