Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Venerdì 23 Dicembre 2022

Ammirare la bellezza dei Piani di Ragnolo con i colori del crepuscolo, che metteno in risalto i pendii delle montagne e le cime dei Monti Sibillini nell'area nord del Parco. Infiniti panorami che puntano verso l'orizzonte dal Mare Adriatico fino alla montagna con una delle più belle terrazze panoramiche che sovrastano Sarnano e le sue frazioni. Un tramonto sibillino che sicuramente lascia spazio alle emozioni… vuoi esaltare i tuoi sensi?? NOTA BENE: In caso di neve, escursione con le ciaspole sullo stesso itinerario! In questo caso, l'escursione diventa difficoltà EAI (Escursione in Ambiente Innevato) (Possibilità di Noleggio ciaspole € 7 a persona)

Ritrovo: San Ginesio - Ore 14:30 - Ritrovo al Valico di Santa Maria Maddalena - Sassotetto N.B. Obbligatoria la prenotazione.

Quota di partecipazione: 15,00 € - Riduzione: 10

Tempo di percorrenza: 2 h,30' / 3 h (soste escluse) - Andata e Ritorno

Lunghezza: 7 km

Salita: 250 mt

Note: ABBIGLIAMENTO OBBLIGATORIO: Scarponcini da trekking, giacca a vento/k-way, cappellino, torcia frontale, snack-merenda al sacco. NOTA BENE: Qualora si presentassero condizioni atmosferiche o di sicurezza sfavorevoli, la guida escursionistica ha la facoltà di modificare, rinviare od annullare l'escursione in qualsiasi momento.

Guida: Ribichini Gessica

telefono: 3393585968 mobile: 3393585968

email: info@appenninoemozioni.it

sito_web: https://www.appenninoemozioni.it