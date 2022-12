Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Ultima Escursione dell'anno non potevamo andare in uno dei luoghi paradiso dei Sibillini!

Sabato 31 Dicembre 2022

Dopo i pranzi e le cene sotto il periodo natalizio, ci mettiamo in marcia per salutare il 2022, in previsione di un nuovo anno. Partendo dal gioiellino chiamato Castelluccio di Norcia (PG), in un anello dalle vesti invernali che ti farà ammirare le cime intorno innevate alla scoperta di ambienti panoramici e innevati. Castelluccio di Norcia con le sue storie e battaglie, I Monti Sibillini con le loro leggende, i suoi panorami avvolti nel manto invernale e da cui potrai godere panorami a 360°. Un esperienza ricca e che potrai raccontare ai tuoi amici in un luogo magico per natura o perchè no… viverla direttamente insieme a loro! NOTA BENE: In caso di neve, escursione con le ciaspole sullo stesso itinerario e la difficoltà diventerà EAI (escursione in ambiente innevato)! (Possibilità di noleggio ciaspole € 7 a persona)

Ritrovo: Norcia - Ore 09:00 - Castelluccio di Norcia (PG) Nota bene: Obbligatoria la prenotazione

Quota di partecipazione: 20,00 € - Riduzione: 10

Tempo di percorrenza: 2 h,30'/3 h (soste escluse) - Anello

Lunghezza: 8 km

Salita: 300 mt

Note: ABBIGLIAMENTO OBBLIGATORIO: Scarponcini da trekking (impermeabili), giacca a vento/k-way, cappellino, crema solare, occhiali da sole, pranzo al sacco. NOTA BENE: Qualora si presentassero condizioni atmosferiche o di sicurezza sfavorevoli, la guida escursionistica ha la facoltà di modificare, rinviare od annullare l'escursione in qualsiasi momento. L'escursione verrà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.

Guida: Ribichini Gessica

telefono: 3393585968 mobile: 3393585968

email: info@appenninoemozioni.it

sito_web: https://www.appenninoemozioni.it