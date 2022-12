Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Domenica 1 Gennaio 2023

Ciaspolata spettacolare sull'altopiano di Macereto all'interno del bosco e con bellissimi panorami sul Monte Bove innevato. Percorso ad anello.

Ritrovo: Visso - Ore 09:15 presso Valico SP66 - loc. Macereto

Quota di partecipazione: 22 €

Tempo di percorrenza: 2h 30'

Lunghezza: 6 km

Salita: 200 mt

Note: Requisiti richiesti: non essere alla prima esperienza in montagna, essere un po' allenati alla camminata , Abbigliamento: scarponcini da trekking in gore-tex (no Moonboot) giacca a vento sopra vestiti a più strati cappello di lana e guanti da neve borraccia da 1 litro snack / frutta secca

Guida: Fagiani Tommaso

telefono: mobile: 3338358195

email: tommaso@passamontagna.org

sito_web: https://www.passamontagna.org