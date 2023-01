Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Lunedì 2 Gennaio 2023

Dal Santuario bramantesco, sorto sull'omonimo altipiano lungo la via lauretana che passava per Visso (MC), alla sommità del Monte Careschio. Lungo il percorso paesaggisticamente si ammira tutto il versante occidentale dei Monti Sibillini, dal Monte Bove fino al Gruppo del Vettore. Pascoli, spazi aperti e panorami la faranno da padrone! NOTA BENE: In caso di neve, escursione con le ciaspole sullo stesso itinerario! In questo caso, l' escursione diventa difficoltà EAI (Escursione in Ambiente Innevato) (Possibilità di Noleggio ciaspole € 7 a persona)

Ritrovo: Visso - Ore 09:30 - Santuario di Macereto - Visso (MC). N.B. Obbligatoria la prenotazione

Quota di partecipazione: 15,00 € - Riduzione: 10

Tempo di percorrenza: 3 h/ 3 h,30' (soste escluse) - Anello

Lunghezza: 10 km

Salita: 370 mt

Note: ABBIGLIAMENTO OBBLIGATORIO: Scarponcini da trekking, giacca a vento/k-way, cappellino, crema solare, occhiali da sole, pranzo al sacco.

Guida: Ribichini Gessica

telefono: 3393585968 mobile: 3393585968

email: info@appenninoemozioni.it

sito_web: https://www.appenninoemozioni.it