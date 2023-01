Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Venerdì 6 Gennaio 2023

Nel giorno dell'Epifania, dal Valico di Forca di Presta troverete le befane, se con neve, sulle ciaspole che vi accompagnano tra panorami, viste mozzafiato ed il Gruppo del Vettore, le cime dei Monti della Laga, l'alta valle del tronto e non sol. Panorami che ci faranno da contorno in un escursione su uno dei balconi naturali più belli dei Monti Sibillini. Un panorama a 360° che mettono in risalto i tuoi sensi, il tuo spirito e la pace interiore in un contesto tutto del tutto invernale. NOTA BENE: In caso di neve, escursione con le ciaspole sullo stesso itinerario! In questo caso, l'escursione diventa difficoltà EAI (Escursione in Ambiente Innevato) (Possibilità di Noleggio ciaspole € 7 a persona)

Ritrovo: Arquata Del Tronto - Ore 09:00 - Valico di Forca di Presta - Arquata del Tronto (AP)

Quota di partecipazione: 15,00 € - Riduzione: 10

Tempo di percorrenza: 2 h,30'/3 h (soste escluse) - Anello

Lunghezza: 8 km

Salita: 250 mt

Note: ABBIGLIAMENTO OBBLIGATORIO: Scarponcini da trekking, giacca a vento/k-way, cappellino, crema solare, occhiali da sole, pranzo al sacco. NOTA BENE: Qualora si presentassero condizioni atmosferiche o di sicurezza sfavorevoli, la guida escursionistica ha la facoltà di modificare, rinviare od annullare l'escursione in qualsiasi momento. L'escursione verrà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.

Guida: Ribichini Gessica

telefono: 3393585968 mobile: 3393585968

email: info@appenninoemozioni.it

sito_web: https://www.appenninoemozioni.it