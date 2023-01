Una breve fuga in montagna per una vacanza adatta a tutti

Da Venerdì 20 a Domenica 22 Gennaio 2023

Bolognola e i Piani di Ragnolo sono uno scrigno di armonia e bellezza, luogo ideale per immergersi in un ambiente naturale d'eccezione e rigenerarsi nella splendida cornice del versante Nord del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Tre giorni di attività sulla neve con le ciaspole ai piedi, esperienze culinarie e buona compagnia!

20 gennaio (giorno 1) Ciaspolata al tramonto Arrivo a Bolognola (MC), appuntamento ore 15.00.Dopo una breve presentazione del gruppo e del programma nel weekend partenza per una breve ciaspolata al tramonto. Lo scenario della dorsale settentrionale dei Monti Sibillini non ha eguali, una profondissima valle e cime che arrivano a superare i duemila metri. Uno scenario alpino per prendere confidenza con le ciaspole e immergersi nella magia dei boschi sul far della sera.Rientro in hotel, relax e cena tipica. Caratteristiche itinerario Lunghezza: 3 Km Dislivello ±150 m, Tempo: 1h30 Sistemazione in hotel (cena)

21 gennaio (giorno 2) La magia degli altopiani di Ragnolo Dopo colazione breve spostamento in auto ai Piani di Ragnolo (MC)

Una giornata sulla neve con le ciaspole ai piedi per un'escursione facile adatta a tutti e per godere della bellezza di un luogo unico. I Piani di Ragnolo sono un altopiano compreso nel versante settentrionale del Parco Nazionale dei Monti Sibilliini, tra i comuni di Sarnano e Bolognola. Da questo balcone situato a 1300 metri sul livello del mare potremo godere dei panorami sui Sibillini innevati e sul collinare marchigiano fino al mare. Nelle giornate limpide la visibilità arriva a spaziare in tutte le regioni del centro Italia e sui monti della Croazia. Un'esperienza unica.Rientro in hotel, relax ed esperienze di tradizione locale con i gestori della struttura e cena.. Caratteristiche itinerario Lunghezza: 8 Km Dislivello ± 400 m, Tempo: 3h30 Sistemazione in hotel (cena)

22 gennaio (giorno 3) Ciaspolata lungo le sponde del lago di Fiastra Dopo colazione breve spostamento a Fiastra per un'ultima ciaspolata. Il lago di Fiastra, con le sue acque turchine si trova nella parte centrale della Valle del Fiastrone. Il lago è uno scrigno di armonia e bellezza, luogo ideale per immergersi in un ambiente naturale d'eccezione. La ciaspolata sarà adattata alle condizioni di innevamento.

Ritrovo: Bolognola - Ore 15.00 Pintura di Bolognola,

Quota di partecipazione: 280,00 € - Riduzione: 200,00

Tempo di percorrenza: 2h30'

Lunghezza: 7 km

Salita: 250 mt

Note: Requisiti richiesti: essere un po' allenati alla camminata , Abbigliamento: • Scarponcini da trekking impermeabili• Maglia termica, meglio se in tessuto traspirante.• Pantaloni invernali leggeri o da neve.• Cappello di lana e guanti, occhiali da sole• Zaino piccolo per escursione giornaliera.• Giacca anti pioggia.• Borraccia da almeno 1 litro.• Pile pesante.• Crema solare.• Torcia frontale.

Guida: Zarelli Marta

telefono: 3334310165 mobile: 333 4310165

email: info@passamontagnaviaggi.it

sito_web: www.passamontagnaviaggi.it