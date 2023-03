Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Mercoledì 22 Marzo 2023

Sui passi di antichi braccianti agricoli, si ripercorre un tratto di un antico sentiero usato in passato per migrare verso le campagne e svolgere il lavoro della mietitura. Questi sentieri attraversavano pianure, colline e valli che giungevano a Castelluccio di Norcia in estate inoltrata. Il sentiero passa alle pendici del Monte Vettore e del Monte Torrone. Si parte dalla Frazione di Altino di Montemonaco, si alterna tra boschi e spazi aperti con vedute panoramiche sulle valli circostanti. Un sentiero in cui la bellezza della primavera, delle prime fioriture spontanee di stagione e le leggende rendono questi luoghi davvero unici!

Ritrovo: Montemonaco - Ore 09:00 - davanti al Rifugio Altino di Montemonaco N.B. Obbligatoria la prenotazione

Quota di partecipazione: 15,00 € - Riduzione: 10

Tempo di percorrenza: 4 h/4 h,30' (soste escluse) - Anello

Lunghezza: 12 km

Salita: 450 mt

Note: ABBIGLIAMENTO OBBLIGATORIO: Scarponcini da trekking, giacca a vento/k-way, cappellino, crema solare, occhiali da sole, pranzo al sacco. NOTA BENE: Qualora si presentassero condizioni atmosferiche o di sicurezza sfavorevoli, la guida escursionistica ha la facoltà di modificare, rinviare od annullare l'escursione in qualsiasi momento. L'escursione verrà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.

Guida: Ribichini Gessica

telefono: 3393585968 mobile: 3393585968

email: info@appenninoemozioni.it

sito_web: https://www.appenninoemozioni.it