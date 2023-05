Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Venerdì 2 Giugno 2023

Escursione sul tetto dei Sibillini per raggiungere la cima più elevata del massiccio, il Monte Vettore con i suoi 2.476 metri. E' una delle escursioni più conosciute e panoramiche dei Monti Sibillini per la vicinanza di luoghi straordinari quali la valle del lago di Pilato e l'altopiano di Castelluccio di Norcia.I panorami sono spettacolari in tutte le direzioni: dai Monti della Laga e Gran Sasso, all'Appennino umbro-marchigiano, dalle vette più alte dei Sibillini fino al collinare marchigiano e il mare Adriatico. Pranzo al sacco. Capacità richieste buon allenamento fisico ed esperienza pregressa di escursionismo capacità a percorrere sentieri stretti, su fondo misto di ghiaia, erba.

Ritrovo: Arquata Del Tronto - Ore 9 al valico di Forca di Presta,

Quota di partecipazione: 20,00 €

Tempo di percorrenza: 5 h

Lunghezza: 10 km

Salita: 950 mt

Note: Requisiti richiesti: non essere alla prima esperienza in montagna, avere buona preparazione fisica, Abbigliamento: Estate Scarponcini da trekking Pantaloni lunghi o corti Sopra vestiti a più strati Cappello e crema solare Giacca antipioggia o Mantella o k-way Almeno 2 litri d'acqua Snack / frutta Pranzo al sacco T-shirt di ricambio Autunno Scarponcini da trekking Pantaloni lunghi Sopra vestiti a più strati Cappello e guanti Giacca antipioggia o mantella o k-way Almeno 2 litri d'acqua Snack / frutta Pranzo al sacco T-shirt di ricambio

Guida: Fagiani Tommaso

telefono: mobile: 3338358195

email: tommaso@passamontagna.org

sito_web: https://www.passamontagna.org