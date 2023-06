Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Giovedì 8 Giugno 2023

Facile escursione in uno dei luoghi più affascinanti, misteriosi e carichi di biodiversità dei Sibillini. Le Gole dell'Infernaccio, incastonate tra il Monte Priora e il Monte Sibilla, laddove la leggenda vuole che la profetessa avesse dimora. Si attraversano ambienti molto diversi, dallo stillicidio delle Pisciarelle all'assordante rumore del Fiume Tenna fino a risalire la secolare faggeta di San Leonardo prima di arrivare all'eremo, dove la vista si apre sull'aspro versante nord del Monte Sibilla. Rientro per lo stesso itinerario. Capacità richieste allenamento alla camminata ed esperienza in ambiente naturale Ragazzi a partire da 10 anni.

Ritrovo: Montefortino - Ore 9 presso Bar Fonte della Valle,

Quota di partecipazione: 15,00 € - Riduzione: 10,00

Tempo di percorrenza: 3 h

Lunghezza: 9 km

Salita: 300 mt

Note: Requisiti richiesti: essere un po' allenati alla camminata, Abbigliamento: Estate Scarpe da trekking Pantaloni lunghi o corti Sopra vestiti a più strati T-shirt di ricambio Giacca antipioggia o K-way o mantella Cappello e crema solare Almeno un litro d'acqua Snack / frutta Autunno / Inverno / Primavera Scarpe da trekking Pantaloni lunghi Sopra vestiti a più strati T-shirt di ricambio Giacca antipioggia p K-way o mantella Cappello di lana e guanti Almeno un litro d'acqua Snack / frutta

Guida: Fagiani Tommaso

telefono: mobile: 3338358195

email: tommaso@passamontagna.org

sito_web: https://www.passamontagna.org