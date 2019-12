Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Altopiano di Macereto al tramonto

Venerdì 3 Gennaio 2020

Facile escursione lungo un panoramico tratto del Grande Anello dei Sibillini che collega il piccolo abitato di Cupi allo spettacolare Santuario di Macereto. Dopo un breve tratto iniziale in salita, il percorso si snoda lungo un ampio pianoro da cui ci godremo lo spettacolo del tramonto per poi continuare in notturna fino a giungere al Santuario sotto il cielo stellato. Spostamento di circa 5 minuti con le auto dal punto di ritrovo al punto di partenza dell'escursione

Ritrovo: Visso - Ore 15:15 - Santuario di Macereto

Tempo di percorrenza: 1h 30' - Lunghezza: 6 km - Salita: 200 mt. - Discesa: 200 mt.

Quota partecipazione: 15,00 € - Riduzione: 10,00

Note: Fusari Maurizio - telefono: mobile: 3281662427 email: maurizio.fusari@libero.it sito_web: www.passamontagna.org

Visso 62039 Italy Comune: Visso (MC)

Provincia: Macerata Regione: Marche



