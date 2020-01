Parco Nazionale dei Monti Sibillini

L'anello del Pian Piccolo di Castelluccio ed il Monte Macchia Alta!

Incantevole ed inedita escursione sui colli che chiudono a meridione il favoloso altipiano accanto a Castelluccio di Norcia ed il Monte Vettore

Sabato 25 Gennaio 2020

Tra boschi fiabeschi e praterie da chiunque considerate il "Tibet Europeo", affascinante e divertente percorso per raggiungere la cima del Monte Macchia Alta e conquistare panorami incredibili sui Monti Sibillini, Monti della Laga e a 360 gradi, tantissime cime del Centro Italia. Pranzo al sacco a metà percorso davanti ad uno scenario unico. Lunghezza: 12,5 km. Dislivello: 420 m. Difficoltà: media - pur non presentando alcuna difficoltà oggettiva, sono presenti alcune salite non ripide, ma se innevate possono essere difficoltose per chi non è un po' in forma. Quota individuale: € 15,00; bambini dagli 8 ai 14 anni € 10,00; contattaci per eventuale noleggio ciaspole. Appuntamento: Ore 10.15 - Valico Belvedere Castelluccio. Note: Previsto pranzo al sacco a metà escursione;

Ritrovo: Norcia - ore 10.15 - Valico Belvedere Castelluccio

Tempo di percorrenza: 5h 30m - Lunghezza: 13.5 km - Salita: 480 mt. - Discesa: 480 mt.

Quota partecipazione: 15,00 € - Riduzione: 10.00

Note: Pranzo al sacco in autonomia, scarpe da trekking obbligatorie, prenotazione obbligatoria contattando la guida Capozucca Francesco - telefono: mobile: 3494120325 email: cescocapo@gmail.com sito_web: www.vagogiro.it

Norcia 06046 Italy Comune: Norcia (PG)

Provincia: Perugia Regione: Umbria



