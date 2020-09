Parco Nazionale dei Monti Sibillini

I Mille e un crepuscolo

Santa Maria in Pantano Plenilunio

Mercoledì 2 Settembre 2020

Santa Maria in Pantano (m 1180), da Altino (m 1035), Montemonaco (AP). A/R per lo stesso itinerario. "Ti saluto, incantatrice e amica degli incantatori! Amica dei solitari, amica degli eroi, amica degli amanti! Amica dei buoni e dei malvagi. Complice dei misteri notturni, dimmi: dove c'è complicità non c'è forse già qualcosa che va al di là del semplice 'sapere'?..." Tratto da: "Lettera dalla Sicilia all'uomo nella luna" di Ernst Jünger Massimo 7 partecipanti.

Ritrovo: Montemonaco - Ore 19:30 Altino, Montemonaco (AP).

Tempo di percorrenza: 3h 30' - Lunghezza: - Salita: 280 mt.

Quota partecipazione: 20,00 €

Fortuna Ermanno - telefono: mobile: 3319692128 email: info@laportadelcielo.com sito_web: www.laportadelcielo.com

