Parco Nazionale dei Monti Sibillini

I Mille e un crepuscolo - Monte Amandola - Un tè sotto le stelle

Mercoledì 9 Settembre 2020

Da Campolungo (m 1185), per il Monte Amandola (1707). A/R per lo stesso itinerario …duro pensare che il coro delle stelle nei cieli non canti le lodi dell'Eterno. Simone Weil

Ritrovo: Amandola - Ore 18:30 Campolungo di Garulla, Amandola (FM)

Tempo di percorrenza: 3h 30' - Lunghezza: - Salita: 522 mt.

Quota partecipazione: 20,00 €

Note: massimo 7 partecipanti

Fortuna Ermanno - telefono: mobile: 3319692128 email: info@laportadelcielo.com sito_web: www.laportadelcielo.com

Amandola 63021 Italy Comune: Amandola (FM)

Provincia: Fermo Regione: Marche



Tag: escursioni