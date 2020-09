I Mille e un crepuscolo - Santa Maria in Pantano - Luoghi dalle memorie ancestrali

Sabato 12 Settembre 2020

Santa Maria in Pantano (m 1180), da Altino (m 1035), Montemonaco (AP). A/R per lo stesso itinerario …Mi sono sdraiato a Rocafixada, su una stessa linea col tramonto, Ho visto il color rame calare tingendo le montagne, Ho visto i campi, pallidi, chiari come smeraldi, Picchi aguzzi, alti sproni, distanti castelli… Tratto da Provincia deserta di Ezra Pound

Ritrovo: Montemonaco - Ore 18:00 Altino, Montemonaco (AP)

Tempo di percorrenza: 3h 30' - Lunghezza: - Salita: 280 mt.

Quota partecipazione: 20,00 €

Note: massimo 7 partecipanti

Fortuna Ermanno - telefono: mobile: 3319692128 email: info@laportadelcielo.com sito_web: www.laportadelcielo.com

Montemonaco 63048 Italy Comune: Montemonaco (AP)

Provincia: Ascoli Piceno Regione: Marche



