Ciaspolata sul favoloso anello dei laghetti Sibillini

Sabato 30 Gennaio 2021

Escursione in ciaspole in un ambiente straordinario, tra boschetti, colli incantevoli e panorami spettacolari su Sibillini e Monti della Laga. Un anello inedito e divertente per arrivare nella conca dei laghetti ghiacciati sul confine tra Regno Borbonico e Stato Pontificio!!

Ritrovo: Norcia - Ore 9.00 oppure "Valico Forca Canapine" ore 10.00

Tempo di percorrenza: 5h - Lunghezza: 10.5 km - Salita: 330 mt. - Discesa: 330 mt.

Quota partecipazione: 15,00 €

Note: Note: Previsto snack al sacco a metà percorso; contattaci per info su noleggio ciaspole.



Capozucca Francesco - telefono: mobile: 3494120325 email: cescocapo@gmail.com sito_web: www.vagogiro.it

Norcia 06046 Italy Comune: Norcia (PG)

Provincia: Perugia Regione: Umbria



Tag: escursioni