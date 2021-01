Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Ciaspolata a Castelluccio di Norcia: nel cuore dei Sibillini

Emozionante ciaspolata immersi in uno degli ambienti montani più spettacolari e suggestivi del Centro Italia

Giovedì 14 Gennaio 2021

Vagando tra boschetti senza età, di fronte agli impareggiabili panorami degli altopiani di Castelluccio, il cosiddetto "Tibet d'Italia", con lo sguardo su tutti i Monti Sibillini e tantissime altre cime umbre, marchigiane e abruzzesi, raggiungiamo vallate e scenari favolosi per una passeggiata sulla neve immersi nella bellezza della natura e nel silenzio! Contattaci per eventuale noleggio ciaspole.

Ritrovo: Norcia - Castelluccio di Norcia alle ore 10.00

Tempo di percorrenza: 5h - Lunghezza: 10 km - Salita: 310 mt. - Discesa: 310 mt.

Quota partecipazione: 15,00 € - Riduzione: 10.00

Note: Difficoltà: bassa - pur non presentando alcuna difficoltà oggettiva, sono presenti alcune salite non ripide, ma che con la neve possono essere difficoltose per chi è completamente fuori forma. Previsto snack al sacco a metà escursione e possibilità di pranzo caldo a fine escursione intorno alle 14.30. In caso di assenza di neve, l'escursione si svolgerà senza ciaspole su un percorso leggermente più lungo nella stessa zona.



Capozucca Francesco - telefono: mobile: 3494120325 email: cescocapo@gmail.com sito_web: www.vagogiro.it

Norcia 06046 Italy Comune: Norcia (PG)

Provincia: Perugia Regione: Umbria



Tag: escursioni