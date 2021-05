Tour sul Lago di Fiastra

L'escursione avrà luogo nella spettacolare cornice del Lago di Fiastra

Domenica 9 Maggio 2021

L'itinerario passerà per dei sentieri che ci permetteranno di ammirare il Lago azzurro in tutto il suo splendore! Passeremo sul sentiero della Madonna del Sasso Bianco e percorreremo un tratto del Grande Anello dei Sibillini che conduce dal Lago di Fiastra ai Piani di Ragnolo. Itinerario molto panoramico con bellissimi affacci aerei sul Lago di Fiastra. Vi aspettiamo in questo luogo magico considerato la "perla" del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. A presto!

Ritrovo: Fiastra - Fiastra - Ore 9:00 Bar Il Gatto e la Volpe, Località San Lorenzo al Lago (Fiastra)

Tempo di percorrenza: 5 - Lunghezza: 9 km - Salita: 300 mt. - Discesa: 300 mt.

Quota partecipazione: 1500 €

Note: Fragola Luca Cell. 3202169644 - E-mail: luca.fragola@yahoo.it - sito web: www.livetrekking.it

Fiastra 62035 Italy Comune: Fiastra (MC)

Provincia: Macerata Regione: Marche



Tag: escursioni