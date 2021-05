Tre giorni per facili e suggestivi itinerari del Parco

Da Martedì 11 a Giovedì 13 Maggio 2021

Tre giorni immersi nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini nella zona più dolce del Parco, per delle escursioni prive di difficoltà e adatte a chi abbia un minimo di allenamento alla camminata e voglia scoprire natura, storia e tradizione di questi luoghi. Questo territorio riserva un paesaggio molto eterogeneo e sorprendente grazie alla presenza di grandi valli ricche di boschi, una su tutte la Valle del Fiastrone con il suo splendido lago, e di panoramici altopiani dove lo sguardo si perde sia verso il mare Adriatico sia nell"Infinito" delle creste più imponenti dei Monti Sibillini. Viaggiare in questi luoghi è anche un viaggio nel passato, di pastorizia e di transumanza delle greggi, immaginando l'incontro tra pastori e pellegrini provenienti dall'oriente e diretti alla Santa Casa di Loreto. Il sisma del 2016 ha lasciato un forte segno in questi territori e sugli animi delle persone che ci vivono, dunque una parte di questo viaggio non potrà non toccare questi aspetti. Tre giorni a piedi nel passato e nel presente, tra natura e storia, per rallentare e ritrovare la calma e la pace dello spirito e sincronizzare di nuovo il proprio orologio della vita. Pernotto in struttura ricettiva locale 1° Giorno - Itinerario Lame Rosse 2° Giorno - Itinerario Altopiano di Macereto 3° Giorno - Piani di Ragnolo

Ritrovo: Fiastra - Ore 14 del primo giorno, a Fiastra

Tempo di percorrenza: - Lunghezza: - Salita: mt.

Quota partecipazione: 265,00 €

Note: Contattami per maggiori informazioni



Fagiani Tommaso - telefono: mobile: 3338358195 email: tommaso@passamontagna.org sito_web: https://www.passamontagna.org

Fiastra 62035 Italy Comune: Fiastra (MC)

Provincia: Macerata Regione: Marche



Tag: escursioni