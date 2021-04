Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Da Bolognola alla Fonte dell'Aquila

Una facile escursione partendo da Bolognola, piccolo ma splendido comune di montagna a 1.070 m, il più alto delle Marche

Mercoledì 28 Aprile 2021

L'escursione inizia dall'Area Faunistica del Camoscio dove è ospitato il Camoscio appenninico, ed è molto varia e suggestiva poichè si svolge in diversi ambienti. Dapprima si procede all'interno del bosco, con splendidi affacci su Bolognola, sulla valle del Fiastrone e sulle montagne soprastanti, e successivamente usciti dal bosco si arriva ai pascoli d'altura fino a raggiungere la fonte dell'Aquila. Da qui si gode di un panorama ancora maggiore sulle principali creste nord dei Sibillini (M. Rotondo, M. Pietralata, M. Priora, Pizzo Tre Vescovi, ecc.), ma anche sulle valli dell'Acquasanta e di Rio Sacro, ricoperte di fitti boschi. Il ritorno è sullo stesso itinerario. Al termine per chi lo vorrà, aperitivo nella graziosa piazza di Bolognola (non compreso nella quota)

Ritrovo: Bolognola - Ore 9:15 in piazza a Bolognola, vicino al bar

Tempo di percorrenza: 2h - Lunghezza: 7 km - Salita: 270 mt.

Quota partecipazione: 15,00 € - Riduzione: 10,00

Note: Requisiti richiesti: questa proposta è adatta a tutti, Abbigliamento: Scarpe da trekking Sopra indumenti a più strati (cosiddetti "a cipolla") K-way / mantella Snack / frutta



Fagiani Tommaso Cell. 3338358195 email: tommaso@passamontagna.org sito_web: https://www.passamontagna.org

Bolognola 62035 Italy Comune: Bolognola (MC)

Provincia: Macerata Regione: Marche



Tag: escursioni