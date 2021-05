Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Sibillini sperduti: Monte Val di Fibbia

Sabato 8 Maggio 2021

Risaliremo per "Costa Tranquilla" fino alle brulle praterie che ci condurranno ai selvaggi panorami sulla valle di Rio Sacro e sul Monte Rotondo. Ci aspetterà poi la cima del Monte Val di Fibbia dalla quale si gode di un fantastico panorama sul lago di Fiastra e non solo. Pranzo al sacco. Se vuoi godere di questo e molto altro, e condividerlo in compagnia, contattami per partecipare (vedi info sotto).

Ritrovo: Visso - Ore 9:15 a Cupi di Visso, di fronte al Rifugio Cupi

Tempo di percorrenza: 5h - Lunghezza: 14 km - Salita: 750 mt.

Quota partecipazione: 20,00 €

Note: Requisiti richiesti: non essere alla prima esperienza in montagna, avere buona preparazione fisica, Abbigliamento: Scarpe da trekking, mascherina, gel igienizzante a base alcolica, giacca, maglioncino o pile, cappello, pranzo al sacco, acqua 1,5 litri, cioccolata, snack, frutta secca e kway e 1 ricambio di t-shirt. Ricambio completo da tenere in auto.



Fagiani Tommaso - telefono: mobile: 3338358195 email: tommaso@passamontagna.org sito_web: https://www.passamontagna.org

Visso 62039 Italy Comune: Visso (MC)

Provincia: Macerata Regione: Marche



Tag: escursioni