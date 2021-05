Piani di Ragnolo: dentro un dipinto

Un'escursione in lungo ed in largo sullo splendido altopiano dei Piani di Ragnolo a 1.500 m di altitudine nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Domenica 9 Maggio 2021

E' un'escursione ad anello dapprima tra i boschi ricchi di caprioli, dove faremo delle soste per avvistarli, per poi risalire nella zona più alta e panoramica passando per Punta del Ragnolo e Pizzo di Meta. Pranzo al sacco, ognuno provvede al proprio. Se vuoi godere di questo e molto altro, e condividerlo in compagnia, contattami per partecipare (vedi info sotto).

Ritrovo: Bolognola - Ore 9:30 presso Baite del Ragnolo

Tempo di percorrenza: 4h - Lunghezza: 12 km - Salita: 400 mt.

Quota partecipazione: 15,00 € - Riduzione: 10,00

Note: Requisiti richiesti: essere un po' allenati alla camminata , Abbigliamento: Scarponcini da trekking Pantaloni lunghi Giacca a vento Cappello invernale Sopra vestiti a più strati Mantella/k-way T-shirt di ricambio 1 litro d'acqua, snak/frutta secca, pranzo al sacco



Fagiani Tommaso - telefono: mobile: 3338358195 email: tommaso@passamontagna.org sito_web: https://www.passamontagna.org

Bolognola 62035 Italy Comune: Bolognola (MC)

Provincia: Macerata Regione: Marche



Tag: escursioni