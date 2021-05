Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Tramonto fra le orchidee dei Sibillini

Facile escursione fotografica al tramonto alla fioritura di orchidee dei Prati di Ragnolo

Domenica 16 Maggio 2021

Ritrovo: Fiastra - Ritrovo ore 18:00 incrocio San Lorenzo al Lago di Fiastra di fronte "alimentari-panini" - Punto su Google Maps: https://goo.gl/maps/faeh4ioyaQxJWbpJ7 rientro previsto ore 21:30 .



Tempo di percorrenza: 3h - Lunghezza: 5 km - Salita: 200 mt. - Discesa: 200 mt.

Quota partecipazione: 15,00 €



Note: Per ulteriori dettagli visitate il nostro Sito : www.camosciosibillini.it . - - - Venire forniti di torce (meglio se frontali) e di abbigliamento multistrato. - - - Numero massimo partecipanti: 15. L'organizzazione può annullare l'evento in caso di maltempo, in tal caso i prenotati verranno informati prima possibile.



Gatto Simone - telefono: 3282864307 mobile: 3282864307 email: info@camosciosibillini.it sito_web: https://www.facebook.com/camoscio.sibillini/events/?ref=page_internal

Fiastra 62035 Italy Comune: Fiastra (MC)

Provincia: Macerata Regione: Marche



