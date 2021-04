Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Ai confini dei Sibillini: il panoramico Monte Fiegni

Sabato 1 Maggio 2021

Sabato 1 Maggio Appennino Emozioni vi accompagnerà ai confini dei Monti Sibillini in un anello panoramico del Monte Fiegni. Partendo da Fiegni di Fiastra (MC), fino alla vetta del Monte percorrendo uno degli itinerari più insoliti e meno frequentati e vivere la natura in piena armonia. Un suggestivo anello per ammirare spettacolari panorami sul Lago di Fiastra, sui Monti Sibillini e non solo e passando anche per il Romitorio del Beato Ugolino. DETTAGLI DELL'ESCURSIONE: PUNTO DI PARTENZA/RITORNO: Fiegni – Fiastra (MC) DISLIVELLO IN SALITA: 590 mt DURATA: 4 h,30' (Soste Escluse) DIFFICOLTA': E (Escursionistico) LUNGHEZZA: 13 Km ITINERARIO: Anello ABBIGLIAMENTO OBBLIGATORIO: Scarponcini da trekking, giacca a vento/k-way, cappellino, crema solare, occhiali da sole, pranzo al sacco. ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO: Maglia leggera/camicia/pile da tenere sopra la t-shirt (vestiti a più strati), mantella/k-way, cappello e guanti di cotone, bastoncini da trekking, almeno 1 litro e 1/2 di acqua, qualche snak/frutta secca, macchina fotografica, un ricambio da tenere in auto. NOTA BENE: Qualora si presentassero condizioni atmosferiche o di sicurezza sfavorevoli, la guida escursionistica ha la facoltà di modificare, rinviare od annullare l'escursione in qualsiasi momento.

Ritrovo: Fiastra - Fiegni di Fiastra (MC)

Tempo di percorrenza: 4 h - 4 h,30' (soste escluse) - Lunghezza: 13 km - Salita: 590 mt.

Quota partecipazione: 15,00 €

Note: L'escursione verrà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI): – mascherine chirurgiche con marchio CE; – guanti monouso (facoltativi) in lattice o in nitrile; – gel disinfettante a norma CE non autoprodotto; – sacchetto per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale usati ed un sacchetto per riporre l'abbigliamento di cambio da tenere in auto. L'escursione sarà condotta da Guide Naturalistiche associate all'AIGAE (associazione italiana guide ambientali escursionistiche) con copertura assicurativa RCT. Adulti € 15,00 (maggiori di 13 anni) PRENOTAZIONE: Obbligatoria. MODALITA' DI PRENOTAZIONE: La prenotazione sarà effettuata obbligatoriamente tramite e-mail o telefonica. Una volta avvenuta la prenotazione verrà inviato il regolamento e dichiarazione da prendere in visione e firmare in loco. Telefono: Gessica 339-3585968 E-mail: info@appenninoemozioni.it



Ribichini Gessica - telefono: 3393585968 mobile: 3393585968 email: info@appenninoemozioni.it sito_web: https://www.appenninoemozioni.it/

Fiastra 62035 Italy Comune: Fiastra (MC)

Provincia: Macerata Regione: Marche



Tag: escursioni