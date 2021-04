Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Luoghi Abbandonati: Uscerno, Panorami e Tesori Nascosti

L'Appennino, ricco di luoghi abbandonati, antiche borgate che un tempo erano vita, commercio, persone e storie

Domenica 2 Maggio 2021

Oggi alcuni di questi borghi sono ruderi o vecchi muri diroccati ai limiti del bosco dove la natura si sta poco a poco riprendendo i suoi spazi. Un'esperienza volta a scoprire vecchi sentieri che ad oggi sono poco frequentati per riscoprire la storia di un vecchio mondo che ancora racconta con i suoi resti. La nostra storia inizia da Uscerno di Montegallo (AP) alla scoperta di un anello ricco di elementi misti tra bosco, antiche borgate tra i territori di Comunanza e Montegallo. Non mancheranno incredibili panorami sulla catena dei Monti Sibillini e non solo!! Non vi raccontiamo cosa vedremo... ma ve lo mostreremo! ABBIGLIAMENTO OBBLIGATORIO: Scarponcini da trekking, giacca a vento/k-way, cappellino, crema solare, occhiali da sole, pranzo al sacco. ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO: Maglia leggera/camicia/pile da tenere sopra la t-shirt (vestiti a più strati), mantella/k-way, cappello e guanti di cotone, bastoncini da trekking, almeno 1 litro e 1/2 di acqua, qualche snak/frutta secca, macchina fotografica, un ricambio da tenere in auto.

Ritrovo: Montegallo - Uscerno di Montegallo (AP)

Tempo di percorrenza: 3h,30'/ 4 h (soste escluse) - Lunghezza: 9 km - Salita: 400 mt. - Discesa: 400 mt.

Quota partecipazione: 15,00 €

Note: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI): – mascherine chirurgiche con marchio CE; – guanti monouso (facoltativi) in lattice o in nitrile; – gel disinfettante a norma CE non autoprodotto; – sacchetto per lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale usati ed un sacchetto per riporre l'abbigliamento di cambio da tenere in auto. L'escursione sarà condotta da Guide Naturalistiche associate all'AIGAE (associazione italiana guide ambientali escursionistiche) con copertura assicurativa RCT. PRENOTAZIONE: Obbligatoria.



Ribichini Gessica - telefono: 3393585968 mobile: 3393585968 email: info@appenninoemozioni.it sito_web: https://www.appenninoemozioni.it/

