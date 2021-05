Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Le antiche vie dei Sibillini: I Mietitori, Altino e Vallegrascia

Sabato 8 Maggio 2021

Sabato 8 Maggio, Appennino Emozioni, vi accompagna sul Sentiero dei Mietitori ripercorrendo le antiche vie tra Altino di Montemonaco (AP) e Vallegrascia (AP) Un suggestivo anello alle pendici dell'imponente mole del Monte Vettore, dal Rifugio di Altino lungo il sentiero percorso per secoli dai montanari che seguivano le stagioni della mietitura nelle regioni oltre l'Appennino fino alla Chiesa delle Sibille, passando per il sentiero delle Cacce e Vallegrascia. Un percorso in cui la bellezza del Monte Vettore e dei suoi panorami si paleseranno davanti a te… senza tralasciare i differenti ambienti naturali che lo caratterizzano .

Ritrovo: Montemonaco - Altino di Montemonaco (AP)

Tempo di percorrenza: 4 h - 4 h,30' (soste escluse) - Lunghezza: 12 km - Salita: 450 mt.

Quota partecipazione: 15,00 € - Riduzione: 10

Note: ABBIGLIAMENTO OBBLIGATORIO: Scarponcini da trekking, giacca a vento, cappellino, crema solare, occhiali da sole, pranzo al sacco. ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO: Maglia leggera/camicia/pile da tenere sopra la t-shirt (vestiti a più strati), mantella/k-way, cappello e guanti di cotone, bastoncini da trekking, almeno 1 litro e 1/2 di acqua, qualche snak/frutta secca, macchina fotografica, un ricambio da tenere in auto. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (mascherina e gel mani) PRENOTAZIONE: obbligatoria



Ribichini Gessica - telefono: 3393585968 mobile: 3393585968 email: info@appenninoemozioni.it sito_web: https://www.appenninoemozioni.it/

Montemonaco 63048 Italy Comune: Montemonaco (AP)

Provincia: Ascoli Piceno Regione: Marche



Tag: escursioni