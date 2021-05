Col di Pietra e il Giardino delle Farfalle

Una facile escursione all'estremo nord del Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Sabato 29 Maggio 2021

Una facile escursione all'estremo nord del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, passeggiando in una valle verdissima ricoperta di boschi. Attraverseremo piccoli borghi, raggiungeremo la panoramicissima Rocca di Col di Pietra a picco sulla Valle del Fiastrone e al ritorno ci tufferemo nel fantastico mondo delle Farfalle visitando il Giardino a loro dedicato composto da numerosi ambienti, dove è possibile vedere le farfalle in assoluta libertà. La "Casetta-osservatorio" dove è possibile osservare uova, bruchi e crisalidi, dal vero, "l'Orto officinale", lo "Spazio aromatiche" per toccare e annusare le piante officinali, aromatiche e selvatiche. Un regno fantastico fatto di profumi, colori, sapori e tante piccole emozioni! Per chi vuole fermarsi al termine delle attività, è possibile prenotare un pranzo ad hoc per i partecipanti a base di erbe locali presso il Giardino delle Farfalle http://www.giardinofarfalle.it/ Dettagli sul costo: 15 € accompagnamento, 5 € visita guidata al Giardino delle Farfalle

Ritrovo: Cessapalombo - Ore 9:00 Giardino delle Farfalle

Tempo di percorrenza: 2h 30' - Lunghezza: 8 km - Salita: 250 mt. - Discesa: 250 mt.

Quota partecipazione: 20,00 € - Riduzione: 15,00

Note: Fusari Maurizio - telefono: mobile: 3281662427 email: maurizio.fusari@libero.it sito_web: www.passamontagna.org

Cessapalombo 62020 Italy Comune: Cessapalombo (MC)

Provincia: Macerata Regione: Marche



Tag: escursioni