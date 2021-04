Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Una mattina con il Camoscio Appenninico

Una mattina alla scoperta del Camoscio Appenninico

Domenica 2 Maggio 2021

Una mattina alla scoperta del Camoscio Appenninico: scopriremo tutto su uno degli animali simbolo del nostro Appennino. In collaborazione con il CEA Valle del Fiastrone, gestore dell'Area Faunistica del Camoscio di Bolognola, conosceremo la storia e le abitudini di quello che è considerato il camoscio più bello del mondo addentrandoci nel suo mondo, presso l'Area Faunistica di Bolognola, per osservarlo dal vivo. Ci dirigeremo poi verso la Fonte dell'Aquila, percorrendo il comodo sentiero che circonda l'area recintata fino a scoprire un panorama mozzafiato sull'alta valle del Fiastrone. L'attività è adatta a tutti, la prenotazione è obbligatoria via mail o via telefono ai contatti indicati. I posti sono limitati. Sviluppo: 8 km Dislivello: 350 +/- Tempi di percorrenza: 2 ore soste escluse Difficoltà: facile Punto più alto raggiunto: 1320 mt Mezzo di trasporto: Auto Luogo e orario di ritrovo: Piazza di Bolognola (MC), ore 10.00 La prenotazione è obbligatoria via telefono, altrimenti via mail o whatsapp e verrete ricontattati:

Ritrovo: Bolognola (MC), piazza principale, ore 10.00

Tempo di percorrenza: 2 h - Lunghezza: 8 km - Salita: 350 mt. - Discesa: 350 mt.

Quota partecipazione: 15,00 €

Note: Attività organizzata in collaborazione con il CEA Valle del Fiastrone, la prenotazione è obbligatoria



Sensini Michele - telefono: 3381097709 mobile: 3381097709 email: michele@trekebike.it sito_web: www.trekebike.it

Bolognola 62035 Italy Comune: Bolognola (MC)

Provincia: Macerata Regione: Marche



Tag: escursioni