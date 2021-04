Escursione ad anello alla Cascata delle Callarelle - Val di Panico

Sabato 1 Maggio 2021

Questa escursione ad anello percorre un bellissimo itinerario da Ussita alle sorgenti del Panico, per godere di splendidi scorci panoramici sulle circostanti montagne nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Si sviluppa sulle due sponde del torrente Ussita, passando per frazione di Casali, la sorgente di Panico ed infine sulla Cascata delle CALLARELLE incastonata in un suggestivo ambiente naturalistico. ..

Ritrovo: Ussita - ore 9,00: bar due monti -

Tempo di percorrenza: 6h - Lunghezza: 13 km - Salita: 700 mt. - Discesa: 700 mt.

Quota partecipazione: 20,00 €

Malatesta Renato - telefono: 328-9369868 mobile: 328-9369868 email: renato.malatesta@yahoo.it

Ussita 62039 Italy Comune: Ussita (MC)

Provincia: Macerata Regione: Marche



Tag: escursioni