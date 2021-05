Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Le Lame rosse di Fiastra, un piccolo gioiello alla portata di tutti

Venerdì 7 Maggio 2021

A Fiastra è custodito un fenomeno geomorfologico molto particolare, si tratta delle Lame Rosse, dei pinnacoli di terra dalla forma particolare che si nascondono in una valle del versante meridionale del monte Fiegni, il Fosso della Regina. Per raggiungerle si segue un bellissimo e comodo sentiero immerso in un bosco di lecci da cui si aprono fantastici scorci sul lago di Fiastra e sul versante settentrionale dei monti Sibillini. E' un'escursione adatta anche ai più piccoli ma regala moltissime soddisfazione anche ai grandi. L'attività è adatta a tutti, la prenotazione è obbligatoria via mail o via telefono ai contatti indicati. I posti sono limitati.

Ritrovo: Fiastra - San Lorenzo al Lago di Fiastra (MC), piazza del mercato ore 10.00

Tempo di percorrenza: 2h 30' - Lunghezza: 0.007 km - Salita: 250 mt. - Discesa: 250 mt.

Quota partecipazione: 15,00 € - Riduzione: Minori gratuito

Note: Sensini Michele - telefono: 3381097709 mobile: 3381097709 email: michele@trekebike.it sito_web: www.trekebike.it

Fiastra 62035 Italy Comune: Fiastra (MC)

Provincia: Macerata Regione: Marche



Tag: escursioni