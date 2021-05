I Piani di Ragnolo sul far della sera

Sabato 8 Maggio 2021

Un giro ad anello con inizio nel primo pomeriggio, partendo dal bosco fino ad arrivare ad ammirare i grandi spazi dei Piani di Ragnolo, il bellissimo balcone sulle Marche del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Ammireremo le prime fioriture sui pascoli di alta quota e quelle del bosco, oltre ai caldi colori del tramonto. Verso l'imbrunire avremo anche qualche possibilità in più di scorgere le tracce e la fugace presenza di qualche mammifero, la gran parte dei quali ha abitudini prevalentemente notturne. L'attività è adatta a tutti, la prenotazione è obbligatoria via mail o via telefono ai contatti indicati. I posti sono limitati.

Ritrovo: Fiastra - San Lorenzo al Lago di Fiastra (MC), piazza del mercato ore 14.30.

Tempo di percorrenza: 3 h - Lunghezza: 0.006 km - Salita: 200 mt. - Discesa: 200 mt.

Quota partecipazione: 15,00 € - Riduzione: Minori gratuito

Note: Sensini Michele - telefono: 3381097709 mobile: 3381097709 email: michele@trekebike.it sito_web: www.trekebike.it

Fiastra 62035 Italy Comune: Fiastra (MC)

Provincia: Macerata Regione: Marche



Tag: escursioni