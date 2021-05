Parco Nazionale dei Monti Sibillini

I suggestivi Piani di Ragnolo e fioriture spontanee

Un'escursione dipinta dalle fioriture spontanee sui Monti Sibillini

Giovedì 20 Maggio 2021

Una distesa verde dipinta dalle fioriture spontanee che caratterizzano i Piani di Ragnolo in questo periodo. Un dipinto naturale composto di diverse specie come narcisi, orchidee spontanee, primule, violette e molti altri bellissimi fiori. Un esperienza per ammirare la bellezza di questo luogo suggestivo con infiniti panorami che puntano verso l'orizzonte dal Mare Adriatico fino alla montagna con una delle più belle terrazze panoramiche che sovrastano Sarnano e le sue frazioni. Panorami dalle affilate creste dell'area più a nord del Parco fino al Conero e alla costa adriatica. Panorami a 360° non mancheranno sicuramente il tutto in un contesto primaverile e colorato!!

Ritrovo: San Ginesio - Valico Santa Maria Maddalena - Sassotetto (MC)

Tempo di percorrenza: 2 h,30' / 3 h (soste escluse) - Lunghezza: 8 km - Salita: 250 mt. - Discesa: 250 mt.

Quota partecipazione: 15,00 € - Riduzione: 10

Note: ABBIGLIAMENTO OBBLIGATORIO: Scarponcini da trekking, giacca a vento/k-way, cappellino, crema solare, occhiali da sole. NOTA BENE: Qualora si presentassero condizioni atmosferiche o di sicurezza sfavorevoli, la guida escursionistica ha la facoltà di modificare, rinviare od annullare l'escursione in qualsiasi momento. L'escursione verrà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.



Ribichini Gessica - telefono: 3393585968 mobile: 3393585968 email: info@appenninoemozioni.it sito_web: https://www.appenninoemozioni.it/

San Ginesio 62026 Italy Comune: San Ginesio (MC)

Provincia: Macerata Regione: Marche



Tag: escursioni