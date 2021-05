Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Il Laghetto di Sasso Borghese

Domenica 30 Maggio 2021

Una classica e sempre appassionante meta dei Sibillini, ci troviamo a nel bacino glaciale della Valle di Pilato, più precisamente ed est delle le rupi del Sasso Borghese, l'ambiente è di alta montagna e molto suggestivo. Saliremo per Il Canale, conosciuto anche come Canale Imperiale fino a questo laghetto di origine glaciale, si forma quasi ogni anno dallo scioglimento delle nevi, e si mantiene in vita poche settimane. Poche settimane che comunque permettono al Chirocefalo della Sibilla di effettuare il suo ciclo vitale. Il ritorno lo faremo per il Fosso Zappacenere, poco più comodo della salita e la presenza delle fonti ci permette di portare meno acqua nello zaino. Pur non presentando dislivelli impossibili, l'esperienza comporta destrezza nel camminare su sentieri a volte con fondo detritico.

Ritrovo: Montemonaco - a Foce di Montemonaco alle ore 9:30

Tempo di percorrenza: 5 h - Lunghezza: 9 km - Salita: 900 mt. - Discesa: 900 mt.

Quota partecipazione: 20,00 €

Note: minori non pagano se accompagnati dai genitori che se ne assumono la responsabilità (adatta raramente a ragazzini sotto i 12 anni)



Rinaldi Maurizio - telefono: 0731212293 mobile: 3316019243 email: maurizio@trekebike.it sito_web: www.trekebike.it

Montemonaco 63048 Italy Comune: Montemonaco (AP)

Provincia: Ascoli Piceno Regione: Marche



