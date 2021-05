Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Il Cammino delle Acquee del Fiume & Cascate Nascoste

Lunedì 31 Maggio 2021

Una dolce passeggiata costeggiando le acque di un allegro Torrente in Comune di Pieve Torina per giungere davanti a due cascate per farsi incantare dal suono delle acquee che scendono tra le rocce. Si giungerà ad un Antico Mulino e passando un antico ponte romano arriveremo all'Eremo dei Santi (XII Secolo). Itinerario 6: 1. Pieve Torina 2. Cascata ipnotica 3. Cascata nascosta 4. Mulino di Fiume 5. Ponte romano 6. Eremo dei Santi

Ritrovo: Pieve Torina - Pieve Torina

Tempo di percorrenza: 4 h circa - Lunghezza: 0.2 km - Salita: mt.

Quota partecipazione: 15,00 € - Riduzione: 10 euro minori accompagnati

Note: PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 3278576083 WHATS APP



Raffaeli Ivonne - telefono: mobile: email: raffaelivonne@gmail.com

Pieve Torina 62036 Italy Comune: Pieve Torina (MC)

Provincia: Macerata Regione: Marche



Tag: escursioni