Parco Nazionale dei Monti Sibillini

E13 - Sul fondo del lago scomparso

Domenica 5 Dicembre 2021

Il super anello degli altopiani di Castelluccio. Una bellissima escursione a cavallo della conca di Castelluccio e quella del Piano di Santa Scolastica. Dal piccolo centro di Castelluccio di Norcia si seguirà per il Pian Perduto dove racconteremo storie del passato prima di immergerci in una folta faggeta. Guadagnato il crinale si continuerà per praterie di montagna fino a deviare per il rientro che garantirà una lunga immersione nel paesaggio del Piano Grande. Forme vegetali e carsiche di estrema bellezza caratterizzeranno tutta la giornata.

Ritrovo: Norcia - Castelluccio di Norcia - ore 9.00

Quota di partecipazione: 20,00 €

Tempo di percorrenza: 5h 30'

Lunghezza: 19 km

Salita: 550 mt

Guida: Zarelli Marta

telefono: 3334310165 mobile: 333 4310165

email: martazarelli75@gmail.com

sito_web: www.passamontagna.org

Norcia 06046 Italy Comune: Norcia (PG)

Provincia: Perugia Regione: Umbria



Tag: escursioni