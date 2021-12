Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Sibillini: l'anello di Roccamaia e il lago di Boccafornace

I primi colori d'inverno

Domenica 5 Dicembre 2021 dalle 10:00 alle 15:00

Il percorso ad anello, difeso per lunghi tratti da antichi muretti a secco in pietra arenaria e filari di querce, si snoda alle pendici del Monte San Savino (891 m slm), balcone naturale tra la valle del Chienti e la conca di Camerino a nord, e i monti Sibillini a sud.

Ci immergeremo in boschi di castagno e altre specie come carpini, aceri, cerri, roverelle, sorbi e pioppi, che si alternano a pascoli e piccoli campi coltivati.

Qui, i segni dell'uomo risalgono ad un tempo antichissimo: insediamenti e capannicoli, vasellame del Neolitico, materiale fittile appartenente all'età del ferro, dimostrano che l'uomo primitivo e i piceni scelsero a loro dimora la valle del Chienti e dei suoi affluenti, tra cui il torrente Fornace, da cui parte la storia del paese di Pievebovigliana.

Pranzo al sacco e visita a lago di Boccafornace a seguire.

Dettagli Escursione

Lunghezza cammino: 5+3 km circa

Tempo di percorrenza (soste incluse): 5 ore circa

Dislivello: 200 mt

Difficoltà: percorso facile ma per la presenza di fogliame bagnato sono presenti tratti scivolosi da fare con scarpe adatte.

Requisiti richiesti: Si richiede un minimo di abitudine al cammino.Equipaggiamento obbligatorio: Scarponcini da trekking o scarpe con suola ben scolpita

Equipaggiamento consigliato: bastoncini da trekking, abbigliamento a strati, cappello, 1 cambio, k-way, acqua.

Trasporto: mezzi propri

Luogo di incontro: ore 10.00 Il luogo di incontro verrà fornito ai partecipanti via whatsapp

Costo

Adulti: 15 euro (comprende escursione naturalistica con guida AIGAE + assicurazione RC)

Bambini da 7 a 14 anni: 10 euro

Bambini fino a 7 anni: gratuito

Prezzo famiglia: 40 euro

Valfornace 62031 Italy Luogo: Pievebovigliana

Comuni: Valfornace (MC), Valfornace (MC)

Provincia: Macerata Regione: Marche

Organizzatore: Bumblebee Outdoor Experience

Info Email: f.feliciani78@gmail.com Info Line: 3494737063 Macerata

Tag: escursioni