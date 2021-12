Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Immacolata ai piedi del Vettore: Anello di Altino e Vallegrascia

Mercoledì 8 Dicembre 2021

Un suggestivo anello alle pendici dell'imponente mole del Monte Vettore, dal Rifugio di Altino lungo il sentiero percorso per secoli dai montanari che seguivano le stagioni della mietitura nelle regioni oltre l'Appennino fino alla Chiesa delle Sibille, passando per il sentiero delle Cacce e Vallegrascia. Un percorso in cui la bellezza del Monte Vettore e dei suoi panorami si paleseranno davanti a te… senza tralasciare i differenti ambienti naturali che lo caratterizzano.

Ritrovo: Montemonaco - Davanti al Rifugio Altino di Montemonaco ore 09:00 N.b. Prenotazione Obbligatoria

Quota di partecipazione: 15,00 € - Riduzione: 10

Tempo di percorrenza: 4 h/4 h,30' (soste escluse) - Anello

Lunghezza: 12 km

Salita: 450 mt

Note: ABBIGLIAMENTO OBBLIGATORIO: Scarponcini da trekking, giacca a vento/k-way, cappellino, occhiali da sole, merenda al sacco. NOTA BENE: Qualora si presentassero condizioni atmosferiche o di sicurezza sfavorevoli, la guida escursionistica ha la facoltà di modificare, rinviare od annullare l'escursione in qualsiasi momento. L'escursione verrà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.

Guida: Ribichini Gessica

telefono: 3393585968 mobile: 3393585968

email: info@appenninoemozioni.it

sito_web: https://www.appenninoemozioni.it

Montemonaco 63048 Italy Comune: Montemonaco (AP)

Provincia: Ascoli Piceno Regione: Marche



Tag: escursioni