Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Pieve Torina: vie d'acqua, mulini e chiese rurali

Domenica 5 Dicembre 2021

RURALE E' BELLO: Un'esperienza che proponiamo per andare alla riscoperta di quei sentieri rurali dove il paesaggio rurale e la riscoperta di frazioni meno note ed i loro tesori sono la nostra missione principale. Domenica 05 Dicembre, In questo primo appuntamento, vogliamo portarvi alla scoperta dei Sentieri che si snodano nella zona di Pieve Torina (MC). Un'escursione in ambienti diversificati tra: vie d'acqua, il tipico paesaggio rurale, antichi mulini, chiese ed eremi. Partendo da Pieve Torina ammirando il percorso delle acque, con il suono del Torrente Sant'Angelo che ci rilassa lungo il suo percorso, piccole cascate, ammirare i colori dei boschi nel passaggio tra l'autunno e l'inverno, panorami delle Vallate circostanti e molto altro. Come contorno non manca la bellezza delle frazioni di Fiume con i suoi tesori nascosti.

Ritrovo: Pieve Torina - Ore 09:00 Pieve Torina N.B. Prenotazione Obbligatoria

Quota di partecipazione: 15,00 € - Riduzione: 10

Tempo di percorrenza: 3 h/ 3 h,30' (soste escluse) - Andata e Ritorno

Lunghezza: 11 km

Salita: 290 mt

Note: ABBIGLIAMENTO OBBLIGATORIO: Scarponcini da trekking, giacca a vento/k-way, cappellino, occhiali da sole, merenda al sacco. NOTA BENE: Qualora si presentassero condizioni atmosferiche o di sicurezza sfavorevoli, la guida escursionistica ha la facoltà di modificare, rinviare od annullare l'escursione in qualsiasi momento. L'escursione verrà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.

Guida: Ribichini Gessica

telefono: 3393585968 mobile: 3393585968

email: info@appenninoemozioni.it

sito_web: https://www.appenninoemozioni.it

Pieve Torina 62036 Italy Comune: Pieve Torina (MC)

Provincia: Macerata Regione: Marche



Tag: escursioni