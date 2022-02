Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Domenica 20 Febbraio 2022

Partendo da Fiegni di Fiastra (MC), fino alla vetta del Monte percorrendo uno degli itinerari più insoliti e meno frequentati e vivere la natura in piena armonia. Un panoramico anello con vedute panoramiche sulla vallata di Camerino, i Piani di Montelago, la bellezza del lago di Fiastra dall'alto e delle suggestive creste affilate dei Monti Sibillini. Il tutto con i boschi colorati dai colori autunnali e che fanno da dipinto in questo anello a dir poco non troppo affollato e di una valenza panoramica unica.

Ritrovo: Fiastra - Ore 09:00 a Ruffella di Fiastra. N.B. Obbligatoria la prenotazione

Quota di partecipazione: 15,00 € - Riduzione: 10

Tempo di percorrenza: 4 h (soste escluse) - Anello

Lunghezza: 11 km

Salita: 600 mt

Note: ABBIGLIAMENTO OBBLIGATORIO: Scarponcini da trekking, giacca a vento/k-way, cappellino, crema solare, occhiali da sole, pranzo al sacco. NOTA BENE: Qualora si presentassero condizioni atmosferiche o di sicurezza sfavorevoli, la guida escursionistica ha la facoltà di modificare, rinviare od annullare l'escursione in qualsiasi momento. L'escursione verrà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19.

Guida: Ribichini Gessica

telefono: 3393585968 mobile: 3393585968

email: info@appenninoemozioni.it

sito_web: https://www.appenninoemozioni.it/