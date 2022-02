Sabato 26 Febbraio 2022

Escursione di media difficoltà per raggiungere una cima secondaria rispetto al vicino Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Fematre è una piccola frazione di Visso, al confine con l'Umbria, che grazie alla sua posizione lungo una antica via di comunicazione tra il versante tirrenico e quello adriatico dell'Appennino ha sempre mantenuto una forte autonomia. Sono ancora attive nella zona di Fematre e Riofreddo le Comunanze Agrarie a presidio e cura del territorio: la loro vocazione agraria si riflette sul paesaggio e sulla tutela del patrimonio naturale da sempre. Parleremo di questo e di molto altro e arriveremo in cima al Monte Fema dove una vista spettacolare su tutto il Centro Italia sorprenderà tutti! Pausa al Rifugio Saliere per pranzo e rientro alle auto con un giro ad anello.

Ritrovo: Visso - ore 09.00 Fematre presso la Chiesa di Santa Maria Assunta, Fematre

Quota di partecipazione: 15+25 €

Tempo di percorrenza: 4h 15'

Lunghezza: 0.012 km

Salita: 660 mt

Note: Requisiti richiesti: non essere alla prima esperienza in montagna, avere buona preparazione fisica, Abbigliamento: Scarpe da trekking, giacca a vento e antipioggia maglione o pile, cappello e guanti di lana, acqua 1,5 litro, Si consigliano un ricambio completo da tenere in auto, bastoncini, binocolo e macchina fotografica.

Guida: Zarelli Marta

telefono: 3334310165 mobile: 333 4310165

email: martazarelli75@gmail.com

sito_web: www.passamontagna.org