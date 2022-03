Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Mercoledì 9 Marzo 2022

Una piacevole passeggiata con le ciaspole sullo splendido balcone naturale delle Marche, con eccezionali panorami sulla parte adriatica fino al mare e sui Monti Sibillini.

Ritrovo: Fiastra - Ore 9 presso Bar Alimentari

Quota di partecipazione: 22 €

Tempo di percorrenza: 2h 30'

Lunghezza: 7 km

Salita: 200 mt

Note: Requisiti richiesti: essere un po' allenati alla camminata, Abbigliamento: Scarponi alti, meglio se invernali o in materiale impermeabile (no Moon Boot) Guanti e cappello invernali Pantaloni lunghi, vanno bene anche quelli da sci. In alternativa pantaloni da escursionismo con calzamaglia e con le ghette Giacca a vento/da neve Sopra vestiti a strati Occhiali da sole e crema solare Ricambio completo da lasciare in auto

Guida: Fagiani Tommaso

telefono: mobile: 3338358195

email: tommaso@passamontagna.org

sito_web: https://www.passamontagna.org