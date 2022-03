Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Ciaspolata che si svolge su un tratto del GAS in un giro ad anello ricco di dettagli

Sabato 12 Marzo 2022

Partiremo dal Rifugio Perugia e toccheremo il Rifugio Monti del Sole e il Rifugio Colle Le Cese per poi concludere il giro scendendo nel Pian Piccolo di Castelluccio di Norcia e poi tornare alle automobili con un'ottima vista sul Piangrande. Durante la ciaspolata si avranno panorami unici con vista sui Monti della Laga, sull'altopiano di Castelluccio di Norcia e sulla catena del Monte Vettore. Ci si addentrerà nel silenzio delle faggete, che si alterneranno alle aree in quota, e scenderemo infine al centro del Pian Piccolo per arrivare a toccare il piccolo laghetto che lo caratterizza. Spesso nell'area sono presenti cavalli allo stato brado, anche in pieno inverno. Per tutti i dettagli sull'abbigliamento e la prenotazione è necessario un contatto tramite telefono o email con almeno 48 ore di anticipo.

Note: Il costo di noleggio delle ciaspole per l'escursione è di 5 euro a persona (non incluso nella quota di escursione)

Ritrovo: Norcia - Il punto di ritrovo è presso il fontanile nei pressi del Rifugio Perugia alle 9. Tutti coloro che passano da Norcia possono usare come punto d'incontro la Pasticceria del Teatro di Norcia entro le 8.30. I neonati possono essere portati con un marsupio

Quota di partecipazione: 20,00 € - Riduzione: fino a 12 anni 15 euro

Tempo di percorrenza: 4h 00'

Lunghezza: 10 km

Salita: 378 mt

Guida: Persiani Emanuele

telefono: 3479108946 mobile: 3479108946

email: info@facciotardi.it

sito_web: https://www.facciotardi.it