Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Ciaspolata

Sabato 12 Marzo 2022 dalle 15:30 alle 19:30

A Frontignano entreremo in una pineta innevata dagli odori e dai colori invernali, quasi immacolata, visitata in abbondanza dai soli animali selvatici che lasciano le loro tracce. Usciti dalla pineta, prenderemo il sentiero per il Monte Torrone. Giunti in vetta ci sembrerà di poter toccare il Monte Bove, e lo sguardo racchiuderà la catena dei Sibillini quasi al completo.

Stiamo pensando ad un finale al calduccio, contattateci per maggiori informazioni*non hai le ciaspole? chiedi alla guida!*

Dettagli Escursione

Lunghezza cammino: 7 km circa

Tempo di percorrenza (soste incluse): 4 ore circa

Dislivello: 250 mt

Difficoltà: percorso escursionistico / ambiente innevato

Requisiti richiesti: Si richiede un minimo di abitudine al cammino.

Equipaggiamento obbligatorio: Scarponi da trekking invernali impermeabili con suola ben scolpita, abbigliamento invernale comprendente giacca a vento, cappello e guanti, acqua.

Equipaggiamento consigliato: bastoncini da trekking, ghette, indumenti termici, bevande calde, binocolo. Un cambio completo da lasciare in auto.

Trasporto: mezzi propri. Si raccomandano gomme termiche ed eventuali catene a bordo.

Luogo di incontro

ore 15.15 a Frontignano

ore 15.30 partenza escursione (Si consiglia sosta bagno prima di trovarsi al Parcheggio)

Ore 18.10 circa tramonto e rientro alle auto

Costo

Adulti: 15 euro (comprende escursione naturalistica con guida AIGAE + assicurazione RC)

Bambini da 7 a 14 anni: 10 euro

Bambini fino a 7 anni: non ammessi**

CIASPOLE, se necessarie: 7 EURO AL PAIO. Non si forniscono ghette e bastoncini.

Info e Prenotazioni

Federica - Guida ambientale escursionistica AIGAE - +39 3494737063

Prenotazione obbligatoria.