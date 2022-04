Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Domenica 3 Aprile 2022 dalle 10:00 alle 15:00

Dicevano i vecchi che "Su a Monte S. Savino, dove c'è una croce che collega Colle S. Benedetto, Fiano e Roccamaia, di notte ci uscivano le anime. Su ci va anche la processione dell'Ascensione. Da ognuno di questi tre paesi partiva una processione e saliva sul monte per incontrarsi sulla croce e fare la benedizione delle campagne… Questo si faceva anticamente, ma saranno vent'anni che non si fa più."Il percorso ad anello, difeso per lunghi tratti da antichi muretti a secco in pietra arenaria e filari di querce, si snoda alle pendici del Monte San Savino (891 m slm), balcone naturale tra la valle del Chienti e la conca di Camerino a nord, e i monti Sibillini a sud.

Ci immergeremo nei boschi che si alternano a pascoli e piccoli campi coltivati, cercheremo le tracce degli esseri che abitano il monte. Con l'aiuto dei genitori i bambini dovranno trovare l'antica croce, perché sotto, sembra nascondersi un tesoro…Un percorso facile, adatto a tutta la famiglia e pieno di storie e leggende. Lo porterà a compimento solo chi riuscirà a non svegliare "lu regulu"!Possibilità di pranzo in agriturismo o al sacco.Per chi lo desidera, dopo pranzo si può visitare il lago di Boccafornace.Adesioni entro il 27/2/2022.

PER QUESTA ATTIVITÀ È RICHIESTO IL PAGAMENTO ANTICIPATO. DISDETTE RIMBORSABILI FINO A 48H PRIMA DELL'ATTIVITÀ STESSA.

Dettagli Escursione

Lunghezza cammino: 5 km circa

Tempo di percorrenza (soste incluse): 4 ore circa

Dislivello: 200 mt

Difficoltà: percorso facile

Requisiti richiesti: Si richiede un minimo di abitudine al cammino.

Equipaggiamento obbligatorio: Scarponcini da trekking o scarpe con suola ben scolpita

Equipaggiamento consigliato: bastoncini da trekking, abbigliamento a strati, cappello, 1 cambio, k-way, acqua.

Trasporto: mezzi propri

Luogo di incontro

ore 9.30 Il luogo di incontro verrà fornito ai partecipanti via whatsapp

Costo (comprende escursione naturalistica con guida AIGAE + assicurazione RC)

1 Adulto: 15 euro

Bambini da 7 a 14 anni: 10 euro

Bambini fino a 7 anni: gratuito

Prezzo famiglia: 40 euro (2 adulti + bambini)

Info e Prenotazioni

Federica - Guida ambientale escursionistica AIGAE - +39 3494737063

Prenotazione obbligatoria.