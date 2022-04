Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Lunedì 18 Aprile 2022

Escursione tra il crinale che separa il Torrente Fluvione dal Fiume Aso tra bellissimi boschi misti (querce, castagne e faggi) e fantastici panorami. Partiremo dal Valico della Pescolla e, percorrendo il Sentiero delle Caccette, antiche postazioni di caccia, arriveremo fino ai prati di Santa Maria in Pantano, al cospetto dell'imponente versante est del Monte Vettore. Potranno essere scelti due percorsi. Il primo percorso, Difficoltà T, è lungo 10 Km e ha un dislivello di 350 metri e giunti ai prati di Santa Maria in Pantano, dopo una bella sosta, si tornerà indietro. Il secondo percorso, Difficoltà E, è lungo 14 km e ha un dislivello di 600 metri e proseguirà in direzione di Altino e Vallegrascia per poi riprendere il Sentiero delle Caccette.

Ritrovo: Montegallo - 09:15 valico incrocio SP83/SP149 Montegallo (AP)

Quota di partecipazione: 15,00 € - Riduzione: under 14 gratis

Tempo di percorrenza: 4h oppure 5 h 30'

Lunghezza: 10 km

Salita: 350-600 mt

Guida: Giordani Paride

telefono: 3280269840 mobile: 3280269840

email: paride.giordani@alice.it

sito_web: https://www.facebook.com/Paesaggi.Piceni